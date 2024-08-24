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Україна повернула з російського полону ще 115 військовополонених

Україна повернула з російського полону ще 115 військовополонених
Фото: Зеленський

РФ повернула з українського полону 115 окупантів, захоплених на Курщині замість 115 військових ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Сприяли великому обміну цього разу ОАЕ, поінформував президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених - воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", — наголосив президент.

За даними Міноборони Росії, їм повернули військовослужбовців строкової служби, які попали в полон під Курськом. Їх доправили у Білорусь.

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