Беспилотники атаковали Энгельс: там базируются российские бомбардировщики

Утром 26 августа российские города Саратов и Энгельс атаковали беспилотники. В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95, 11 из них в то время взлетели, сообщает Украинская правда.

В Саратове после атаки БПЛА поврежден самый высокий дом - 38-этажка.

Факт налета дронов утром понедельника подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, "обломки" упали на дом в жилом комплексе "Volga sky". На сайте ЖК указано, что это не только самый высокий дом города, но и "самое высокое здание Поволжья (высота 128,6 м.)".

От дома до воинской части и военного аэродрома в Энгельсе - 12 километров

"Рано утром средствами ПВО ликвидирован БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме" , – сообщил чиновник.

Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.