Беспилотники атаковали Энгельс: там базируются российские бомбардировщики
Утром 26 августа российские города Саратов и Энгельс атаковали беспилотники. В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95, 11 из них в то время взлетели, сообщает Украинская правда.
В Саратове после атаки БПЛА поврежден самый высокий дом - 38-этажка.
Факт налета дронов утром понедельника подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, "обломки" упали на дом в жилом комплексе "Volga sky". На сайте ЖК указано, что это не только самый высокий дом города, но и "самое высокое здание Поволжья (высота 128,6 м.)".
От дома до воинской части и военного аэродрома в Энгельсе - 12 километров
"Рано утром средствами ПВО ликвидирован БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – сообщил чиновник.
Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.