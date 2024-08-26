В Луцке в результате обстрела поврежден многоквартирный дом – мэр
В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали по поводу пострадавших уточняются. Об этом заявил мэр города Игорь Полищук в телеграмме, сообщает Левый берег.
"Нахожусь на месте происшествия", - написал он.
Ранее Полищук сообщил, что работает ПВО.
Напомним, с ночи идет российская атака на Украину. Сначала РФ выпустила большое количество дронов, а затем, после 7 утра, еще и ракеты.
Взрывы раздавались, в частности, в Киеве, Харькове, Одессе. В Полтавской области в результате атаки на промышленность ранены пятеро.