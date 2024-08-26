У Луцьку внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний будинок – мер

Унаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Про це заявив мер міста Ігор Поліщук у телеграмі, повідомляє Лівий берег.

"Перебуваю на місці події" , – написав він.

Раніше Поліщук повідомив, що працює ППО.

Нагадаємо, із ночі триває російська атака на Україну. Спершу РФ випустила велику кількість дронів, а потім, після 7 ранку, ще й ракети.

Вибухи лунали, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі. В Полтавській області внаслідок атаки на промисловість поранені п'ятеро.