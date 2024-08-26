Польша подняла в воздух самолеты из-за массированного удара РФ по Украине

Утром 26 августа Польша подняла авиацию из-за угрозы российских ракет, пока Украина находится под массированным вражеским ударом. Об этом заявили в оперативном командовании польской армии, сообщает Европейская правда.

Как отметили польские военные, с "раннего утра" они наблюдают интенсивные удары России по объектам, которые "расположены, в том числе, на западной территории Украины".

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года. Тогда россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет, а в Шевченковском районе столицы был полностью уничтожен подъезд жилого дома. В тот день погибли 33 человека, а еще 121 получили ранения.

Польские военные подчеркнули, что все необходимые процедуры для обеспечения воздушного пространства страны – запущены.

Как известно, в результате российской ракетной атаки в некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, а в Луцке на Волыни поврежден многоквартирный дом.