Польща підійняла в повітря літаки через масований удар РФ по Україні

Зранку 26 серпня Польща підняла авіацію через загрозу російських ракет, поки Україна перебуває під масованим ворожим ударом. Про це заявили в Оперативному командуванні польської армії, повідомляє Європейська правда.

Як зазначили польські військові, з "раннього ранку" вони спостерігають інтенсивні удари Росії по об'єктах, які "розташовані, в тому числі, на західній території України".

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року. Тоді росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит, а в Шевченківському районі столиці був повністю знищений під'їзд жилого будинку. У той день загинули 33 людини, а ще 121 зазнали поранень.

Польські військові наголосили, що всі необхідні процедури задля убезпечення повітряного простору країни – запущені.

Як відомо, внаслідок російської ракетної атаки у деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, а у Луцьку, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок.