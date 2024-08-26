На Днепропетровщине раздавались взрывы: есть погибший

Россияне утром 26 августа атаковали Днепропетровскую область, сейчас известно об одном погибшем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысака в Telegram.

"Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах... Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина".

Также, по словам главы ОВА, произошло несколько возгораний. В частности, горит дачный дом.

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