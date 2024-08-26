На Дніпропетровщині лунали вибухи: є загиблий

Росіяни вранці 26 серпня атакували Дніпропетровську область, наразі відомо про одного загиблого, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Сергій Лисака у Telegram.

"Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах… Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік".

Також, за словами голови ОВА, сталося кілька займань. Зокрема, горить дачний будинок.

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