В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация у границы с Беларусью по состоянию на 26 августа остается неизменной и контролируемой, переброска военных сил и техники не зафиксирована, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона в понедельник.

"В целом по границе ситуация неизменна. Силы обороны Украины различных составляющих, а это и пограничники, и Вооруженные силы, Национальная гвардия полностью контролируют линию границы. Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по нашей госгранице не отмечалось.

За тем, что происходит вглубь территории Беларуси, активно следят подразделения разведки, чтобы понимать, насколько ситуация может меняться, чтобы мы были готовы на том или ином направлении, если какие-то действия начнутся с территории РБ.

Но могу отметить, что в непосредственной близости к нашей границе мы не отмечаем и не наблюдаем ни перемещения техники, ни личного состава".

Также офицер отметил, что по состоянию на 26 августа Россия на территории Беларуси не имеет достаточной группировки, которые бы она могла задействовать для нового вторжения в Украину с этого направления.

Что предшествовало:

Вечером 25 сентября Министерство иностранных дел Украины заявило о сосредоточении значительного количества личного состава и техники вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной под видом учений, а также о присутствии там бывших "вагнеровцев", и призвало не делать трагических ошибок под давлением Москвы.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что группировка белорусских войск на границе с Украиной составляет около 1100 человек и не несет угрозы.