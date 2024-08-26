Китай возмущен из-за новых санкций США за помощь России

Китай призвал США "прекратить неправомерные действия" после того, как компании страны внесли в санкционный список, цель которого – ударить по поставкам в Россию и взорвать ее военную экономику. Об этом говорится в заявлении министерства торговли КНР, сообщает Европейская правда.

Как заявили в Китае – страна "решительно выступает против" санкций и "предпримет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний".

23 августа Министерство финансов США опубликовало новый список подсанкционных компаний, которые, в частности, недавно зарегистрированы в Гонконге и материковом Китае, в число их соучредителей вошли граждане России.

Минфин США заявило, что санкции будут направлены на поставляющих товары и услуги, которые позволяют россиянам поддерживать военные действия против Украины и обходить санкции.

Новые санкции США также коснулись судов, занимающихся перевозкой сжиженного природного газа, связанного с Россией, включая танкеры, которые, вероятно, загружались на проекте Арктик СПГ-2, на который США уже наложили санкции.

В то же время, по данным журналистов, в заявлении не уточняется, на какие именно введенные санкции отреагировала китайская сторона.

24 августа замминистра финансов США Уолли Адеем в интервью Financial Times предупредил, что страны, продолжающие сотрудничать с Россией, рискуют стать объектом вторичных санкций, если позволят российским банкам открывать филиалы для финансирования поставок товаров, поддерживающих ВПК РФ.

Напомним, последний масштабный пакет санкций против России американский Минфин объявлял в июне. Тогда в том числе наказали более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции, которые помогали Москве уклоняться от санкций.