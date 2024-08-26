В результате российских обстрелов под удар попали 15 регионов – Шмыгаль

В результате российской массированной атаки под удар попали 15 областей Украины. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

Целью российских войск снова стала энергетическая инфраструктура – есть повреждения в разных областях. Также есть жертвы и раненые.

"Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Главы ОВА получили задачу развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости" , – сообщил премьер.

Шмигаль добавил, что для остановки обстрелов украинских городов необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам.

"Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить" , – прокомментировал он.