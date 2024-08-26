Россияне ударили авиабомбами по Сумщине, есть погибшая и 6 раненых

Оккупанты ударили авиабомбами по частному сектору на Сумщине, погибла 54-летняя женщина. Ее мужчина ранен. Всего шесть человек пострадали из-за агрессии РФ. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Сумской области, сообщает Левый берег.

Вчера, 25 августа 2024 года около 18:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил управляемую авиационную бомбу на один из дачных массивов г. Сумы.

В результате атаки окупантов ранены 4 человека, повреждены по меньшей мере 12 дачных домов и 3 транспортных средства.

Еще два средства поражения попали в жилой квартал Бездрицкой территориальной громады Сумского района.

54-летняя женщина погибла, ее мужчина и еще одна женщина получили ранения. Повреждены 10 частных домовладений и 3 автомобиля.