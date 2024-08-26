Российские НПЗ в августе рекордно увеличили экспорт мазута – СМИ

Российские нефтеперерабатывающие заводы в августе нарастили экспорт мазута до рекордного за год уровня.﻿ Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, сообщает Экономическая правда.

За первые 23 дня месяца Россия экспортировала 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - на 200 тысяч тонн выше июльских значений (около 900 тысяч б/с).

Как пишет издание, около половины поставок пришлось на балтийский порт Усть-Луга.

"Коммерсант" отметил, что крупнейшими импортерами российского мазута стали Китай, Индия и Саудовская Аравия.

Рост экспорта мазута наблюдается на фоне нынешней рекордной загрузки НПЗ после снижения переработки в начале года на фоне атак украинских беспилотников. В частности, переработка увеличилась на Новошахтинском и Туапсинском НПЗ, которые пострадали от атак дронов.