В ГБР подтвердили, что нардеп Дмитрук нелегально выехал из Украины

В Государственном бюро расследований подтверждают, что народный депутат Артем Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили советник по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян и первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам регламента и депутатской этики нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок в эфире национального телемарафона

"Сейчас можем говорить, что установлено, что действительно действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении относительно незаконного пересечения границы и депутату непосредственно, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому правонарушению, пока рано".

Представительница ГБР отметила, что действительно расследование по Дмитруку велось уже долгое время, но она напомнила, что подозрение народным депутатам подписывает генеральный прокурор. По данным "Украинской правды", речь идет об эпизоде с дракой в центре Киева в 2023 году и об эпизоде с нападением на правоохранителя и попыткой завладеть его оружием, о котором ранее официально не сообщалось.

В свою очередь нардеп Евтушок напоминает, что сейчас законных оснований лишить Дмитрука - нет.

"В этой конкретной ситуации есть ряд оснований, определенных Конституцией Украины, законом Украины, которыми можно лишать народного депутата полномочий. Среди оснований - приговор суда, которого на сегодня по Дмитруку еще нет, лишение гражданства Украины, если есть двойное гражданство (это полномочия президента Украины), смерть или собственное заявление (о сложении мандата -ред.). На сегодня таких оснований нет".

При этом Евтушок выразил уверенность: если появится приговор суда, то "парламент очевидно выполнит свою миссию и лишит полномочий этого народного депутата".

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