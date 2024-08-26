Под Киевом ПВО сбила около полутора десятков ракет – КГВА

Россия пыталась атаковать объекты инфраструктуры столицы разными типами ракет и беспилотниками. Противовоздушная оборона поразила около полутора десятков выпущенных Россией ракет. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Левый берег.

Он отметил, что ночью во время дроновой атаки до десятка дронов типа Shahed по разным направлениям заходили на Киев. Но силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские беспилотные аппараты были уничтожены на подступах к городу.

Около 5 утра Воздушные Силы Украины сообщили, что враг поднял в небо 11 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. ВМС Украины зафиксировали выход в море 4 ракетоносителя "Калибров", с общим залпом до 28 ракет. Впоследствии враг поднял в небо 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, затем 3 МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Ко всему этому арсеналу добавились запуски баллистических ракет из Крыма и западных областей России.

"По предварительной информации, главной целью сложной, комбинированной атаки всех этих многочисленных крылатых, баллистических, аэробалистических ракет и ударных дронов стали объекты инфраструктуры" , - отметил Попко.

В Киев крылатые ракеты заходили после сложных маневров, очень плотными группами по разным направлениям. Во время атаки этих крылатых ракет, враг выпустил в направлении столицы подряд несколько баллистических рэкетов, в том числе и аэробалистический "Кинжал". Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено около полутора десятков ракет.

Воины ПВО с ночи уже уничтожили примерно полтора десятка вражеских беспилотников, направлявшихся на столицу. Воздушная тревога в Киеве длится более 6 часов.

Предварительно в Киеве без разрушений и пострадавших. Но из-за ракетной атаки "Укрэнерго" распорядилось ввести экстренные отключения света. Появились проблемы с электроснабжением во многих районах столицы.