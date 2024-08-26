Bloomberg лег. Что вообще происходит с долларом

Утром украинскую финансовую систему ждал неприятный сюрприз: из-за выходного в Великобритании неожиданно не запустилась в полноценном режиме торговая система Bloomberg, через которую проходит основная часть операций на межбанковском валютном рынке. То ли в Лондоне кто-то из клерков вовремя не включил какой-то компьютер, то ли еще что - по информации портала "Курс Украина", раньше ничего подобного не было.

Торги открылись индикативными котировками 41,20/41,50. В это время почти вся страна сидела в укрытии, казначеи банков даже не подозревали, какой сюрприз им уготован. Как только стало известно, что "Bloomberg лежит", возник вопрос, как проводить сделки.

В районе 11:30 стало известно, что Национальный банк взял ситуацию "под контроль". Как сообщили порталу "Курс Украины", торговля ведется "через прямой запрос к НБУ".

Для понимания происходящего: в обычной ситуации казначеи видят т.н. "стакан" заявок, т.е. все заявки как на покупку (т.н. "биды"), так и на продажу (т.н. "оффера").

Исходя из этого, и принимаются решения, по какой цене покупать или продавать доллары. Однако сегодня "стакана" не было, и торговлю были вынуждены проводить "наощупь".

В подобной ситуации банки совместно с НБУ были вынуждены задействовать механизм "запроса лучшей котировки" (RFQ).

Банки подавали запрос на Национальный банк, в котором указывали необходимый объем и цену, которую готовы заплатить. Нацбанк в свою очередь анализировал поступающие запросы и просто удовлетворял тот, который шел по лучшей (более высокой) цене.

Таким образом, Национальному банку удалось опустить курс безналичного доллара на 20 копеек - с 41,40 до 41,20 грн. Причем, что важно, все эти сделки проходили в режиме TOD, т.е. сегодняшним днем.

К 14:00 объем сделок в торговой системе при непосредственном участии НБУ достиг 90 млн долларов - почти обычного показателя на это время. К обеду, кроме покупателей, начали появляться уже и первые желающие продать валюту.

Можно сказать, что панику на межбанке НБУ удалось погасить, что называется, "в зародыше".

А что на наличном рынке? Всю прошлую неделю ценники на табло оптовых обменных пунктов менялись в узком диапазоне 41,40-41,50 грн. Утром понедельника ожидалось, что курс немного вырастет. Старт продаж был на уровне 41,53 грн за доллар. Однако массовая ракетно-шахедная атака внесла свои коррективы: столица переместилась в укрытия, желающих купить доллар почти не было, операторы начали жаловаться на нехватку гривны. К 14:00 в столице доллар подешевел на 10 копеек - с утренних 41,53 до 41,43 грн.

Таким образом, курс остался на месте: с одной стороны, благодаря оперативным действиям НБУ решили ситуацию на межбанке, с другой - повлияла обстановка в стране.

Впрочем, это ненадолго. Эта неделя вполне может пройти спокойно для курса доллара, но уже в сентябре стоит ждать более высоких цифр на табло банковских обменников.