Bloomberg ліг. Що взагалі відбувається з доларом

Вранці на українську фінансову систему чекав неприємний сюрприз: через вихідний у Великій Британії несподівано не запустилася у повноцінному режимі торгова система Bloomberg, через яку проходить основна частина операцій на міжбанківському валютному ринку. Чи то в Лондоні хтось із клерків вчасно не ввімкнув якийсь комп'ютер, чи ще що - за інформацією порталу "Курс Україна", раніше нічого подібного не було.

Торги відкрилися індикативними котируваннями 41,20/41,50. У цей час майже вся країна сиділа у сховищі, скарбники банків навіть не підозрювали, який сюрприз їм уготовано. Як тільки стало відомо, що "Bloomberg лежить", постало питання, як проводити угоди.

У районі 11.30 стало відомо, що Національний банк взяв ситуацію "під контроль". Як повідомили порталу "Курс України", торгівля ведеться "через прямий запит до НБУ".

Для розуміння того, що відбувається: у звичайній ситуації скарбники бачать т.зв. "склянку" заявок, тобто. всі заявки як на купівлю (т.зв. "біди"), так і на продаж (т.зв. "оффера").

Виходячи з цього, і ухвалюються рішення, за якою ціною купувати чи продавати долари. Проте сьогодні "склянки" не було, і торгівлю були змушені проводити "на дотик".

У подібній ситуації банки спільно з НБУ були змушені задіяти механізм запиту кращого котирування (RFQ).

Банки подавали запит на Національний банк, у якому вказували необхідний обсяг та ціну, яку готові заплатити. Нацбанк у свою чергу аналізував запити, що надходять, і просто задовольняв той, який йшов за кращою (вищою) ціною.

Таким чином, Національному банку вдалося опустити курс безготівкового долара на 20 копійок – з 41,40 до 41,20 грн. Причому, що важливо, всі ці угоди відбувалися як TOD, тобто. сьогоденням.

До 14:00 обсяг угод у торговельній системі за безпосередньої участі НБУ сягнув 90 млн доларів – майже звичайного показника на цей час. На обід, крім покупців, почали з'являтися вже й перші бажаючі продати валюту.

Можна сказати, що паніку на міжбанку НБУ вдалося погасити, як то кажуть, "у зародку".

А що на готівковому ринку? Весь минулий тиждень цінники на табло оптових обмінних пунктів змінювалися у вузькому діапазоні 41,40–41,50 грн. Зранку понеділка очікувалося, що курс трохи зросте. Старт продажу був на рівні 41,53 грн за долар. Однак масова ракетно-шахова атака внесла свої корективи: столиця перемістилася в укриття, бажаючих купити долар майже не було, оператори почали скаржитися на нестачу гривні. До 14:00 у столиці долар подешевшав на 10 копійок – з ранкових 41,53 до 41,43 грн.

Таким чином, курс залишився на місці: з одного боку завдяки оперативним діям НБУ вирішили ситуацію на міжбанку, з іншого - вплинула ситуація в країні.

Втім, це ненадовго. Цей тиждень цілком може пройти спокійно для курсу долара, але вже у вересні варто чекати на вищі цифри на табло банківських обмінників.