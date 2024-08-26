В Польше рассказали, почему не сбили "объект", залетевший из Украины

В Польше заявили, что не сбили "воздушный объект", который залетел с территории Украины во время массированной ракетной атаки, из-за атмосферных условий. Об этом сказал командующий оперативного командования вооруженных сил Польши Мацей Клиш, сообщает Европейская правда.

Клиш рассказал, что был готов отдать команду на уничтожение объекта и находился в контакте по этому поводу с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, а также с начальником Генерального штаба Веславом Кукулой.

"Объект исчез примерно через 25 км на польской территории. Из-за атмосферных условий я не смог дать команду на борьбу с ним" , – добавил он.

Генерал отметил, что после исчезновения объект не был обнаружен союзническими или польскими самолетами или вертолетами.

Сейчас начата операция по поиску объекта, к месту происшествия направляются войска и вертолеты.

Генерал сообщил, что объект, вероятно, все еще находится на польской территории, хотя он также не исключил, что тот мог вылететь.

Ранее Польша заявила о нарушении воздушного пространства во время ракетно-дроновой атаки России против Украины утром 26 августа.