Глава Минобороны Нидерландов отреагировал на массированный обстрел Украины
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя массированную ракетную атаку РФ по украинским городам, отметил, что это лишь усиливает его мотивацию продолжать поддерживать Украину, сообщает Европейская правда.
Об этом министр написал в X (Twitter).
По его словам, эта атака показывает, что российская агрессия не просто не прекратится, ее нужно активно останавливать.
"Это усиливает мою мотивацию продолжать поддерживать Украину средствами противовоздушной обороны (в т.ч. истребителями F16)", – подчеркнул Брекельманс.
Ранее Польша заявила о нарушении воздушного пространства во время ракетно-дроновой атаки России против Украины утром 26 августа.
Также сообщалось, что в Молдове после массированной атаки РФ по Украине фиксируют перебои в энергосистеме.