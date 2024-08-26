В Волынской области командир взвода застрелил правоохранителя – СМИ
По данным издания "Волынские новости", в Ковельском районе 29-летний командир взвода из-за словесного конфликта застрелил правоохранителя, работники ГБР расследуют обстоятельства смерти полицейского. Со ссылкой на "Волынские новости", сообщает Украинская правда.
"Трагедия произошла около 3.30 утра 25 августа на территории опорного пункта сводной бригады правоохранительного органа в Ковельском районе", - говорится в материале.
По предварительным данным, у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, после чего командир выстрелил в милиционера. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.
Издание отмечает, что командира уже задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Также в суд подали ходатайство об избрании ему меры пресечения.