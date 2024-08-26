В Волынской области командир взвода застрелил правоохранителя – СМИ

По данным издания "Волынские новости", в Ковельском районе 29-летний командир взвода из-за словесного конфликта застрелил правоохранителя, работники ГБР расследуют обстоятельства смерти полицейского.﻿﻿ Со ссылкой на "Волынские новости", сообщает Украинская правда.

"Трагедия произошла около 3.30 утра 25 августа на территории опорного пункта сводной бригады правоохранительного органа в Ковельском районе" , - говорится в материале.

По предварительным данным, у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, после чего командир выстрелил в милиционера. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Издание отмечает, что командира уже задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Также в суд подали ходатайство об избрании ему меры пресечения.