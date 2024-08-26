У Волинській області командир взводу застрелив правоохоронця – ЗМІ

За даними видання "Волинські новини", у Ковельському районі 29-річний командир взводу через словесний конфлікт застрелив правоохоронця, працівники ДБР розслідують обставини смерті поліцейського. ﻿﻿З посиланням на "Волинські новини", повідомляє Українська правда.

"Трагедія сталася близько 3.30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі" , - йдеться у матеріалі.

За попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця. Від отриманих травм той помер на місці події.

Видання зазначає, що командира вже затримали. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. Також до суду подали клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.