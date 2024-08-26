На Киевской ГЭС открывают движение через дамбу - ОВА

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в понедельник, 26 августа, сообщил, что проезд через дамбу Киевской ГЭС должен открыться примерно в 16:00, если не будет новых воздушных тревог и атак, сообщает Новое время.

«Все службы на месте, ликвидируют последствия атаки… Все восстановим, все ликвидируем» , — сказал он в эфире телемарафона.

Кравченко также подтвердил, что дамба не получила серьезных повреждений.

Позже в пресс-службе Киевской ОВА уточнили, что движение транспорта по дамбе восстановят примерно в 16:00−17:00.

В результате массированной атаки пострадали четыре человека, среди них ребенок. Обломки БПЛА упали на машину на трассе, водитель госпитализирован. Разрушения зафиксировали в семи районах Киевской области, повреждены энергетические объекты, более 40 домов, пять машин, склады, гаражи и заборы. В области работают более 340 пунктів незламності.