На Київській ГЕС відкривають рух через дамбу - ОВА

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко в понеділок, 26 серпня, повідомив, що проїзд через дамбу Київської ГЕС має відкритися приблизно о 16:00, якщо не буде нових повітряних тривог і атак, повідомляє Новое время.

«Усі служби на місці, ліквідовують наслідки атаки… Все відновимо, все ліквідуємо» , — сказав він в етері телемарафону.

Кравченко також підтвердив, що дамба не зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше у пресслужбі Київської ОВА уточнили, що рух транспорту дамбою відновлять приблизно о 16:00−17:00.

Унаслідок масованої атаки постраждали четверо людей, серед них дитина. Уламки БПЛА впали на машину на трасі, водія ушпиталили. Руйнування зафіксували в семи районах Київської області, пошкоджено енергетичні об'єкти, понад 40 будинків, п’ять машин, склади, гаражі та паркани. В області працюють понад 340 пунктів незламності.