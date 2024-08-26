Генштаб: Враг с начала суток совершил более 100 атак на фронте

Украинские военные непрерывно сдерживают наступление превосходящих сил противника по всем направлениям.﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 26 августа, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как отметили в Генштабе, Россия продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 103 - горячее всего сейчас на Покровском направлении.

Также Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По уточненной информации, вражеская авиация за сегодняшний день нанесла по своей территории 26 ударов, применив 44 управляемых авиационных бомбы.

В общем, с начала суток, на Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Украинские воины успешно отбили атаку вблизи Волчанска.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено восемь атак врага вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка. Еще две атаки продолжаются вблизи Синьковки и Андреевки. Также за сегодня противник сбросил 12 КАБов на Колесниковку.

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Семь боестолкновений завершены, атаки продолжаются вблизи Пролетарского, Грековки и Невского.

На Северском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений. Враг наступал вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска два раза пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Часового Яра, атаки отбиты. Под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Григорьевка и Часов Яр.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой авиации семь раз атаковал позиции наших войск. Ситуация контролируемая.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Мемрика, Михайловки, Карловки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики одиннадцать раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Украинскими подразделениями остановлено девять атак, в трех локациях продолжаются бои.

Активизировался оккупант на Времовском направлении, где за сегодня отражены три штурмовые действия противника в сторону Угледара и Водяного, 13 вражеских атак продолжаются в направлении Пречистовки, Богоявленки и Новоукраинки. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Егоровка.

Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была осуществлена агрессором в течение дня в островной зоне на Приднепровском направлении. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое, сбросив десять авиабомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий враг не проводил. Перманентно осуществляет обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов.

По состоянию на утро, 26 августа, россияне потеряли на фронте 1140 солдат, систему ПВО и 47 артиллерийских систем. В частности, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений. Российские войска продолжают обстреливать ракетами позиции украинских военных, а также населенные пункты.