В Киеве из-за отсутствия света масштабные задержки транспорта
В Киеве вечером понедельника, 26 августа, наблюдаются масштабные сбои в работе общественного транспорта, зависящего от электроэнергии. Со ссылкой на "Киевпасстранс", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Сначала около 17:40 было сообщено о задержке трамваев по маршрутам номер 14 и 15 по улице Дегтяревская. Причина задержки – отсутствие электроэнергии. Там было организовано движение автобусов.
Впоследствии в "Киевпасстрансе" заявили о задержке еще ряда маршрутов и троллейбусов. Причина их задержки – также отсутствие электроэнергии.
Какой еще транспорт задерживается:
- движение трамваев №№ 1, 2, 3 по улице Борщаговская по причине отсутствия напряжения уже организовано движение автобусов;
- движение троллейбусов № 41 по улице Тулузы по причине отсутствия напряжения;
- движение троллейбусов №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по улице Ильенко и улице Герцена по причине отсутствия напряжения;
- движение троллейбусов №№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станции метро "Шулявская" по причине отсутствия напряжения;
- движение троллейбусов №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободы по причине отсутствия напряжения.ССегодня утром Россия нанесла удары по Украине, в результате чего был поврежден ряд энергообъектов. В результате пострадали 15 областей, фиксируются проблемы с энерго- и водоснабжением. Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.