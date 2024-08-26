В Киеве из-за отсутствия света масштабные задержки транспорта

В Киеве вечером понедельника, 26 августа, наблюдаются масштабные сбои в работе общественного транспорта, зависящего от электроэнергии.﻿ Со ссылкой на "Киевпасстранс", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Сначала около 17:40 было сообщено о задержке трамваев по маршрутам номер 14 и 15 по улице Дегтяревская. Причина задержки – отсутствие электроэнергии. Там было организовано движение автобусов.

Впоследствии в "Киевпасстрансе" заявили о задержке еще ряда маршрутов и троллейбусов. Причина их задержки – также отсутствие электроэнергии.

Какой еще транспорт задерживается: