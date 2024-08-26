В законопроект о повышении налогов внесли существенные изменения

Кабинет Министров существенно переписал законопроект о повышении налогов. Об этом заявил первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.﻿ В законопроекте сохраняется повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, сообщает Лига.Финансы.

Устанавливается военный сбор для ФОП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты (в предыдущей редакции – 5% в расчете на две минимальные зарплаты). Для плательщиков единого налога третьей группы предлагается установить военный сбор на уровне 1% дохода.

Военный сбор на предметы роскоши и налог с оборота для компаний убрали из законопроекта. Также в нем больше нет налогообложения посылок до 150 евро.

Предлагается установить минимальный авансовый платеж для АЗС в размере 60 000 грн с одной АЗС в месяц (30 000 грн – для газовых заправок). Для АЗС, где продают алкоголь и сигареты, он будет составлять 80 000 грн (40 000 грн – для газовых заправок).

Из нового в законопроекте предлагается еще на один год сохранить базовую ставку налога на сверхприбыль для банков на уровне 50% (она должна была уменьшиться до 25%, но при этом банки продолжают получать рекордные прибыли) и повысить ставку налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.

Повышать налог на добавленную стоимость не будут.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил также, что власти обещают сократить расходы и провести "очень жесткую и эффективную детенизацию", а также реформу Государственной таможенной службы и Бюро экономической безопасности.