Беларусь отреагировала на призыв Украины отвести войска от границы

Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Минск не получал "официальных обращений" от Украины с требованием отвести войска от общей границы.﻿ Такое Глаз сказал белорусскому пропагандистскому агентству БЕЛТА, сообщает Европейская правда.

Представитель белорусского МИД заявил, что официальный Минск не получал обращений от украинской стороны по отводу войск "ни в каком виде", а сообщение МИД Украины они видели "на просторах интернета", где "хватает всякого".

"Поэтому мы сами были бы благодарны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую" , – говорит он.

Глаз повторил тезис белорусской пропаганды о якобы запущенных над Беларусью украинских дронах и "постоянных провокациях" с украинской стороны, из-за чего белорусские вооруженные силы вынуждены выполнять "задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан".

"Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре – не перехитрить самих себя" , – добавил он.

МИД Украины накануне со ссылкой на данные разведки сообщил, что Беларусь сосредоточила "значительные силы" у северных границ, в непосредственной близости к Чернобыльской АЭС.

Напомним, в середине августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "пришлось" перебросить почти треть всей армии к границе с Украиной, но потом после выяснения намерений и Киев, и Минск якобы снова уменьшили размер группировок со своей стороны границы.

В Государственной пограничной службе Украины тогда сообщили, что не фиксируют увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.