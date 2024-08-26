Зеленский пообещал дополнительно усилить Покровское направление
На заседании Ставки верховного главнокомандующего 26 августа решили дополнительно усилить Покровское направление. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.
Он рассказал, что ситуацию на фронте обсуждали сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего.
"Был доклад главкома Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", — сказал Зеленский.