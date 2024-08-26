Close button

Зеленский пообещал дополнительно усилить Покровское направление

Зеленский пообещал дополнительно усилить Покровское направление
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 26 августа решили дополнительно усилить Покровское направление﻿. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.

Он рассказал, что ситуацию на фронте обсуждали сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Был доклад главкома Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", — сказал Зеленский.

Новости

Популярные темы форума

analytics