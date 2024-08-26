Зеленський пообіцяв додатково посилити Покровський напрямок

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 26 серпня вирішили додатково посилити Покровський напрямок﻿. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Ділова столиця.

Він розповів, що ситуацію на фронті обговорювали сьогодні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.