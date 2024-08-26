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Зеленський пообіцяв додатково посилити Покровський напрямок

Зеленський пообіцяв додатково посилити Покровський напрямок
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 26 серпня вирішили додатково посилити Покровський напрямок﻿. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Ділова столиця.

Він розповів, що ситуацію на фронті обговорювали сьогодні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", — сказав Зеленський.

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