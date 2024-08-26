В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов"
Ночью 27 августа воздушную тревогу объявили в столице Украины и ряде областей из-за угрозы вражеских "Шахедов". Со ссылкой на Воздушные силы, КГГА, сообщает Украинская правда.
В 00:07 воздушная тревога была объявлена в Киеве.
Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе российских вражеских беспилотников в ряде областей Украины.
Воздушные силы в 00:05:
Новая группа "Шахедов" с севера Херсонщины Николаевской области.
БпЛА на севере Николаевщины двигаются на северо-запад.
Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.
Несколько групп Шахедов в Сумской области двигаются в западном направлении.
Несколько групп Шахедов на юге и севере Черниговщины курсом на Киевщину.
Несколько групп Шахедов на севере Полтавской области курсом на Миргород, Полтаву.