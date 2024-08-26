В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Ночью 27 августа воздушную тревогу объявили в столице Украины и ряде областей из-за угрозы вражеских "Шахедов". Со ссылкой на Воздушные силы, КГГА, сообщает Украинская правда.

В 00:07 воздушная тревога была объявлена в Киеве.

Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе российских вражеских беспилотников в ряде областей Украины.

Воздушные силы в 00:05:

Новая группа "Шахедов" с севера Херсонщины Николаевской области.

БпЛА на севере Николаевщины двигаются на северо-запад.

Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.

Несколько групп Шахедов в Сумской области двигаются в западном направлении.

Несколько групп Шахедов на юге и севере Черниговщины курсом на Киевщину.

Несколько групп Шахедов на севере Полтавской области курсом на Миргород, Полтаву.