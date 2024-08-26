У Києві та низці областей огологсили тривогу через загрозу "Шахедів"

Вночі 27 серпня повітряну тривогу оголосили у столиці України та низці областей через загрозу ворожих "Шахедів".﻿ З посиланням на Повітряні сили, КМДА, повідомляє Українська правда.

О 00:07 повітряна тривога була оголошена в Києві.

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу російських ворожих безпілотників у низці областей України.

Повітряні сили о 00:05:

Нові група"Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.

Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс на північ.

Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.

Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.

Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву".