У Києві та низці областей огологсили тривогу через загрозу "Шахедів"
Вночі 27 серпня повітряну тривогу оголосили у столиці України та низці областей через загрозу ворожих "Шахедів". З посиланням на Повітряні сили, КМДА, повідомляє Українська правда.
О 00:07 повітряна тривога була оголошена в Києві.
Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу російських ворожих безпілотників у низці областей України.
Повітряні сили о 00:05:
Нові група"Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.
БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.
Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс на північ.
Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.
Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.
Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву".