Ночная атака россиян на Запорожье: есть погибшие и раненые

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье 3 человека погибли и 5 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Федоров в Telegram, секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко в Telegram.

"Один человек погиб, двое - ранены. Такие последствия ночной атаки "Шахедами" на Запорожье".

По предварительным данным, россияне нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.

Федоров сообщил, что погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина.

"Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории".

Обновлено: Позже секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, сообщила, что в результате российских ударов погибли 2 человека и еще 4 получили ранения.

Впоследствии Федоров сообщил о 3 погибших и 5 раненых в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району.