В Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в сентябре

В сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 37-76 мм, в Карпатах местами 97-111 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика сентября

"Сентябрь переходный месяц с лета до осени, которому присуще общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности" , - говорится в сообщении.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя лунная температура воздуха составляет 13-17 градусов, в южной части местами 18-20 градусов, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 1-7 градусов мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей 0-1 градусов тепла, в Крыму до 5,5 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33-38,8 градуса, в горных районах местами 24-32 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат до 130 мм.

Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – в первой декаде сентября, пишут синоптики.

Погода в Украине

Напомним, что июль 2024 года вошел в пятерку самых жарких в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,0 градуса. По данным климатологов, всего за месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.

В конце августа в Украине снова установилась жаркая погода. Однако ни один температурный рекорд в Киеве пока не был зафиксирован.

В 2024 году в Северном полушарии фиксируются рекордно высокие температуры. Синоптики предупреждали, что лето в Европе будет более жарким, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла.