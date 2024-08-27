Над Хмельницкой областью сбили 8 целей, горели два дома - ОВА
В Хмельницкой области в результате российской атаки загорелись два частных дома и пострадал один человек. Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает Украинская правда.
"Ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 вражеских целей. Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков.
Вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию", – отметил Тюрин.
Глава ОВА сообщил, что на утро полностью восстановили электроснабжение в населенных пунктах, где оно исчезло после массированной атаки 26 августа.
В то же время он предупредил, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме будут применять графики почасовых отключений.