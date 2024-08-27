DeepState: Оккупанты захватили Птичье, имеют продвижение на Покровском направлении

Российская армия оккупировала Птичье – поселок Покровского района Донецкой области, а также продвинулась в сторону Песчаного и Калинового и других населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении DeepState, сообщает Левый берег.

Также есть продвижение окупантов в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и окрестностях.

Эти населенные пункты относятся к Покровскому направлению – направлению, которое остается самым трудным уже на протяжении многих месяцев. Оккупация Покровска является главной целью россиян после провала наступления на Харьков, считает президент Украины Владимир Зеленский.