DeepState: Окупанти захопили Птиче, мають просування на Покровському напрямку

Російська армія окупувала Птиче – селище Покровського району Донецької області, а також просунулася в бік Піщаного і Калинового та інших населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні DeepState, повідомляє Лівий берег.

Також є просування окупантів у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях.

Ці населені пункти належать до Покровського напрямку – напрямку, що залишається найважчим уже протягом багатьох місяців. Окупація Покровська є головною метою росіян після провалу наступу на Харків, вважає президент України Володимир Зеленський.