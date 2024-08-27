Канада введет жесткие пошлины на импорт электрокаров и металлов из Китая

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении правительства ввести 100-процентную пошлину на импорт китайских электрокаров, сообщает Левый берег.

Как сообщает The Guardian, также импортеры будут вынуждены платить 25% от стоимости ввезенного в Канаду из Поднебесного металла – стали и алюминия. По словам Трюдо, таким образом власти в Оттаве пытаются противодействовать "преднамеренной, одобренной китайскими властями политике перенасыщения рынка".

Правительство не уточнило, будут ли касаться ограничения автомобилей Tesla, производимых на заводе в Китае. На фоне заявлений Трюдо акции детища Илона Маска упали на 3%. Ожидается, что компания может перестать возить в Канаду китайские автомобили и перепрофилировать это направление на американское производство.

Новые канадские пошлины практически дублируют те, которые были введены администрацией Джо Байдена в США в конце весны.