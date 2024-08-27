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СБУ задержала российского агента, который корректировал удары по Донецкой области

СБУ задержала российского агента, который корректировал удары по Донецкой области

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который корректировал ракетно-пушечные удары РФ по Донецкой области. Одной из приоритетных целей врага были военные госпитали и другие медицинские учреждения, где лечились и реабилитировались украинские защитники, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российская разведка завербовала жителя Краматорска, который попал в их поле зрения из-за антиукраинских комментариев в российских соцсетях.

Агент собирал разведданные о локации оперативных аэродромов и координаты для обстрелов. Коммуникация с российским куратором происходила через мессенджер, с использованием вымышленных никнеймов для конспирации.

СБУ установила личности агента и его российского куратора, поэтапно задокументировала их преступления. Куратор посылал агенту Google-карты, на которые тот наносил разведданные и передавал их российской спецслужбе.

Задержание произошло по месту жительства агента. У него изъяли телефон и компьютерную технику, которые использовались для передачи данных врагу.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ охотится на российских агентов

Ранее СБУ задержала осведомительницу российской разведки, которая передавала врагу координаты украинских военных позиций в Донецкой области.

Кроме того, СБУ разоблачила российского информатора, который шпионил по пунктам базирования HIMARS под Покровском.

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