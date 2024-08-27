Пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ несколько утих – спутниковые снимки

Огонь на нефтебазе возле Пролетарска в Ростовской области РФ несколько утих. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные российской службой "Радио Свобода", сообщает Лига.net.

На снимках, сделанных в понедельник, 26 августа, видно, что огонь на нефтебазе несколько утих, а очаги возгорания локализованы. Также на спутниковых фото можно увидеть, что два очага возгорания расположены далеко друг от друга.

Журналисты Радио Свобода предполагают, что это может свидетельствовать о том, что объект оккупантов был атакован дважды, о чем ранее писали пропагандистские ресурсы.