Беларусь продолжает нагнетать ситуацию на границе: в ГПСУ назвали цель провокаций

Беларусь в очередной раз пытается создать напряженность на границе с Украиной, выполняя указания Москвы и подыгрывая агрессивным планам Кремля, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, Беларусь намеренно создает ситуацию, чтобы Украина была вынуждена держать значительные силы на этом направлении, вместо того, чтобы использовать их на более важных фронтах, где ведутся активные боевые действия. Это попытка оттянуть украинские ресурсы, но реальная ситуация на границе с Беларусью остается стабильной.

При этом он добавил, что Силы обороны Украины полностью контролируют всю протяженность государственной границы с Беларусью, которая составляет 1000 километров.

"Делая такое информационное воздействие Беларусь пытается дестабилизировать ситуацию, пытаясь повлиять на наши действия для того, чтобы мы держали здесь необходимое количество сил и средств", - подчеркнул Демченко.

Он также подчеркнул, что никаких нестандартных ситуаций на границе не фиксируется, а перемещение техники или личного состава белорусской армии вблизи границы не наблюдается.

Украинская разведка внимательно следит за ситуацией вглубь территории Беларуси.

"Я не исключаю, что Беларусь под видом учений или под давлением России концентрирует определенное количество своих подразделений вглубь на значительном расстоянии от границы. В том числе подыгрывая информационно, делая видеосюжеты, в которых они делают вид, что усилили именно это направление", - заявил Демченко.

В то же время, спикер отметил необходимость пристального внимания к границе с Беларусью, которая остается потенциально угрожающей. Он подчеркнул важность сооружения и поддержания в надлежащем состоянии инженерных сооружений и укреплений на границе и в пограничной зоне.

Напомним, 25 августа МИД Украины предостерег Беларусь от провокаций, призвав отвести войска от границы на расстояние, что превышает дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня.