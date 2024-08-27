Гаюн: в Беларусь залетело минимум 6 дронов во время воздушной атаки РФ на Украину

За минувшую ночь на территорию Беларуси со стороны Украины залетело по меньшей мере 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". Белорусская военно-воздушная авиация была в воздухе всю ночь, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.

"Первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие мероприятия были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что позже мероприятие "Шахедов" в Беларусь подтвердил и командующий ВВС Украины Николай Олещук, который сообщил, что один из ударных дронов пересек границу с Беларусью, что, в свою очередь, может означать, что он был локационно потерян в Беларуси.

Также по информации "Белорусский Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.

"Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо" , - сообщили в мониторинговой группе.

Дроны РФ в Беларуси

Напомним, последний залет дрона РФ на территорию соседней Беларуси произошел вчера, 26 августа, во время наиболее массированной воздушной российской атаки по территории Украины.

Также мониторинговые группы фиксировали залет дрона на белорусскую территорию накануне, 21 августа.

Также беспилотник РФ залетал на территорию Беларуси 13 июля, долетев до Витебска.

Днем ранее, 12 июля, Беларусь также поднимала авиацию из-за российского беспилотника.