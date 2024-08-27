WP: Сотни бывших сотрудников топ-республиканцев поддержали Камалу Гаррис

Более 200 республиканцев, работавших на президента Джорджа Буша-старшего, сенатора Митта Ромни и покойного сенатора Джона Маккейна, публично поддержали Камалу Гаррис на президентских выборах 2024 года. Открытое письмо в поддержку Гаррис подписали 238 человек, пишет The Washington Post, сообщает Левый берег.

По их мнению, победа Трампа "повредит обычным людям и ослабит наши священные институты".

В письме представители Республиканской партии написали, что они будут голосовать за Гаррис, несмотря на разногласия в политиках.

Республиканцы также заявили, что Дональд Трамп представляет угрозу для Соединенных Штатов и других стран, говоря, что он и его напарник, сенатор Джей Д. Вэнс "поклоняются таким диктаторам, как Владимир Путин при этом отвращаются от наших союзников".

Среди подписавших письмо в поддержку Гаррис, Джин Беккер, руководитель аппарата Джорджа Буша-старшего; Марк Солтер и Крис Кох, бывшие руководители штаба Маккейна; Дэвид Ниренберг, глава кампании Ромни по финансированию, Дэвид Гарман, заместитель министра энергетики при Джордже Буше.

Подписанты письма также отметили, что "умеренные республиканцы и консервативные независимые кандидаты в ключевых шатких штатах сыграли ключевую роль в обеспечении победы Байдена в 2020 году, поскольку они поставили страну гораздо выше партии" - и что они должны снова занять смелую позицию на этих выборах и поддержать Гаррис против Трампа.

Эти же представители Республиканской партии выпустили подобное письмо в поддержку Джо Байдена, когда он баллотировался против Трампа в 2020 году.