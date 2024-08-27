Минобороны Польши: Страна в состоянии гибридной войны

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна находится в состоянии гибридной войны и аргументировал это ситуацией на границе с Беларусью и время от времени появляющимися иностранными метеозондами. Его слова цитирует агентство PAP, сообщает Европейская правда.

Томчик, комментируя иностранные метеозонды, саркастически спросил, действительно ли Россию интересует, какая в Польше погода. Он считает, что эти объекты запускают для того, чтобы вызвать дискуссии и разногласия в обществе и недоверие граждан к собственным службам и государству.

"То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше – это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но гибридной" , – заявил он.

Польский генерал Мечислав Ченюх также прокомментировал гибридные угрозы и акцентировал внимание, что Польша должна осознавать – современные войны сначала ведутся путем средств массовой информации, денег, дипломатии, неправительственных организаций, дезинформации, а только в конце вмешиваются вооруженные силы.

Поэтому, по его словам, важно хорошо распознать, когда начинаются гибридные угрозы.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", предположительно беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что залетевший из Украины объект не сбили из-за атмосферных условий.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и он пробыл в воздушном пространстве страны минимум 33 минуты.