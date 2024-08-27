Стефанчук ответил, лишат ли нардепа-беглеца Дмитрука мандата
В вопросе лишения мандата народного депутата Артема Дмитрука, который на днях сбежал из Украины, Верховная Рада будет действовать в пределах, предусмотренных Конституцией, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Форума "Украина 2024. Независимость".
"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не отправлялся. Насколько я проинформирован, сведения внесены в Единый государственный реестр связанного с уголовными производствами. Осуществляется расследование", - заявил Стефанчук.
Председатель парламента добавил, что после расследования решения будут приниматься и в парламенте. Ранее же вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществлялось на основании 7 пунктов, предусмотренных 81 статьей Конституции Украины.
"И так будем осуществлять в любой раз. По парламенту никогда не было затяжек", - добавил он.
Статья 81
Согласно статье, полномочия народных депутатов прекращаются досрочно в случае:
- сложение полномочий по его личному заявлению;
- вступление в законную силу обвинительного приговора к нему;
- признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
- прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
- если депутат не устранил обстоятельства в течение двадцати дней, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости мандата с другими видами деятельности;
- невхождение нардепа, избранного от партии, в состав депутатской фракции этой партии или выхода из состава такой фракции;
- его смерти.
Бегство Дмитрука за границу
25 августа СМИ сообщили о бегстве Дмитрука в Молдову. Позже Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило эту информацию, а Офис генерального прокурора возбудил дело. Перед этим нардеп был объявлен подозреваемым из-за нападений на правоохранителя и военного.