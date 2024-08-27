Стефанчук ответил, лишат ли нардепа-беглеца Дмитрука мандата

В вопросе лишения мандата народного депутата Артема Дмитрука, который на днях сбежал из Украины, Верховная Рада будет действовать в пределах, предусмотренных Конституцией, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не отправлялся. Насколько я проинформирован, сведения внесены в Единый государственный реестр связанного с уголовными производствами. Осуществляется расследование" , - заявил Стефанчук.

Председатель парламента добавил, что после расследования решения будут приниматься и в парламенте. Ранее же вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществлялось на основании 7 пунктов, предусмотренных 81 статьей Конституции Украины.

"И так будем осуществлять в любой раз. По парламенту никогда не было затяжек" , - добавил он.

Статья 81

Согласно статье, полномочия народных депутатов прекращаются досрочно в случае:

сложение полномочий по его личному заявлению;

вступление в законную силу обвинительного приговора к нему;

признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

если депутат не устранил обстоятельства в течение двадцати дней, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости мандата с другими видами деятельности;

невхождение нардепа, избранного от партии, в состав депутатской фракции этой партии или выхода из состава такой фракции;

его смерти.

Бегство Дмитрука за границу

25 августа СМИ сообщили о бегстве Дмитрука в Молдову. Позже Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило эту информацию, а Офис генерального прокурора возбудил дело. Перед этим нардеп был объявлен подозреваемым из-за нападений на правоохранителя и военного.