В Луцке неизвестный стрелял в военных: есть раненый

В ночь на 27 августа в Луцке неизвестный мужчина стрелял в военных, которые несли службу на посту по охране объекта. Один военнослужащий ранен, его доставили в больницу, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Волыни.

Мужчина стрелял из неустановленного оружия по военнослужащим, они открыли ответный огонь. После перестрелки неизвестный мужчина скрылся. Его сейчас разыскивают.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи возбудили уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

В случае доказательства вины в суде, мужчине грозит лишение свободы сроком от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

В областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки ситуацию не комментируют, пока продолжается следствие, сообщила спикер Ульяна Кравчук.