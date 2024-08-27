У Луцьку невідомий стріляв у військових: є поранений

У ніч проти 27 серпня у Луцьку невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Одного військовослужбовця поранено, його доправили у лікарню, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Волині.

Чоловік стріляв з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які відкрили вогонь у відповідь. Після перестрілки невідомий чоловік втік. Його нині розшукують.

За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

У разі доведення вини у суді, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі..

В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ситуацію не коментують, допоки триває слідство, повідомила речниця Уляна Кравчук.