В ОП назвали главное условие для проведения второго Саммита мира

Фактически ежемесячно список стран и организаций, присоединившихся к коммюнике по результатам учредительного саммита мира, расширяется. Киев стремится, чтобы к нему присоединились страны так называемого Глобального Юга. Эту тему обсуждали президент Украины и премьер-министр Индии во время его визита в Киев, заявил председатель ОПУ Андрей Ермак на форуме "Украина 2024. Независимость". Сама Индия пока его не подписала, сообщает Левый берег.

"Индия – один из крупных игроков, присутствовавших на саммите, но не присоединившихся к коммюнике" , – пояснил он.

Уже идет работа над организацией тематических конференций, которые должны финализировать наработки рабочих групп после встречи в Джидде и нарабатывают конкретные шаги реализации каждого из пунктов формулы мира.

Первая такая конференция прошла 22 июля – она касалась энергетической безопасности.

По словам Ермака, далее следует создать общий план реализации формулы мира президента Зеленского. Это главное условие для организации второго саммита, который будет касаться реализации формулы.

"Имеем предварительные заинтересованности от нескольких стран, которые готовы принять этот саммит" , – сказ﻿﻿ал глава ОПУ.

Место встречи первого саммита согласовывали лично украинский президент и президент Швейцарии. Россия угрожала странам, требуя, чтобы они не участвовали.

По словам Ермака, место проведения второго саммита еще не было определено. Главное условие — согласование совместного плана, над которым сейчас работают. Он должен быть готов в течение непродолжительного времени.

"Мы хотим, и это было бы правильно, чтобы второй саммит состоялся в стране Глобального Юга" , – сказал он. ﻿

Ермак добавил, что не нужно думать, согласится ли в нем участвовать Россия.