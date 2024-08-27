В Минцифре рассказали, каким будет новый учебный год

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, каким будет новый учебный год, сообщает Левый берег.

Он отметил, что важнейшая задача в рамках трансформации образования для новой команды – масштабировать подход к работе с данными, потому что это основа для принятия решений.

На августовской конференции перед стартом учебного года Минобразования обсуждало с педагогами результаты и планы по треку трансформации образования. Ключевой акцент – как технологии помогают изменять систему образования и формировать качественные данные для принятия управленческих решений.

Федоров отмечает, что успешным примером использования инноваций в образовании стала политика "Школа офлайн".

"Мы сотрудничаем с технологией Палантир, которую используют мировые правительства для принятия решений. Благодаря ей проанализировали информацию об обстрелах, укрытиях, количестве детей в населенных пунктах и т.п. и на основе этих данных приняли решение: в каких школах детям будет безопасно учиться уже сейчас, где нужно построить укрытие, а где необходимы автобусы, чтобы безопасно доставлять детей в учебные заведения" , – рассказал министр.

По его словам, работа с Палантир продолжается. Цель – до конца года иметь в системе все ключевые наборы данных в цифровом формате для принятия стратегических решений: укрытие, аксессуары, кабинет НУШ. Качественные данные станут основанием для обновления подходов к распределению субвенций.

"Продолжаем интегрировать сферу образования в Действие". В этом году запустили дипломы и аттестаты, а также возможность зарегистрироваться на НМТ. Каждый 4-й университет работает с Действием. В планах - гранты на обучение, которые абитуриент сможет получить за несколько кликов в приложения" , – рассказал Федоров.

Как отметил министр, также МОН запускает новый реестр всех школьников на базе Дія.Engine, он станет основой для образовательного приложения "Мрия".