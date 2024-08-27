Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Ежедневно происходит более 50 боевых столкновений, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на форуме "Украина 2024. Независимость".

По его словам, россияне активно используют свое превосходство в живой силе и военной технике, в частности артиллерию и авиацию.

Сырский отметил, что основные наступательные действия ведутся новыми пехотными группами.

"Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка-Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны", - отметил он.

Сырский добавил, что россияне продвигаются на этом направлении очень дорогой ценой.

"Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают 300 захватчиков, активно ведутся работы по ежедневному оборудованию наших позиций и рубежей обороны", - отметил главнокомандующий.

Он добавил, что несмотря на сложную ситуацию, она остается под контролем украинских военных. Командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на данном направлении, заверил Сырский.

Ситуация на Покровском направлении

Российская армия продолжает наступление на направлении Покровска, которое остается самым тяжелым участком фронта. Ранее сообщалось, что российские войска находятся в 11 км от Покровска.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.