Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Щодня відбувається понад 50 бойових зіткнень, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на форумi "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію.

Сирський зазначив, що основні наступальні дії ведуться новими піхотними групами.

"Ворог намагається вибити ділянку дороги "Константинівка-Покровськ", чим він намагається порушити логістичне сполучення Сил оборони", - зазначив він.

Сирський додав, що росіяни просуваються на цьому напрямку дуже дорогою ціною.

"Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо щоденного обладнання наших позицій та рубежів оборони", - зазначив головнокомандувач.

Він додав, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем українських військових. Командування сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на даному напрямку, запевнив Сирський.

Ситуація на Покровському напрямку

Російська армія продовжує наступ на напрямку Покровська, який наразі залишається найважчою ділянкою фронту. Раніше повідомлялося, що російські війська знаходяться на відстані 11 км від Покровська.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок через загострення ситуації на цій ділянці фронту.